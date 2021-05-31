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إنجي المقدم تبهر جمهورها بأحدث إطلالاتها

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أبهرت الفنان إنجي المقدم جمهورها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعبر متابعيها عن إعجابهم بإطلالتها من خلال خاصية التعليقات، وكانت أبرزها "جميلة يا إنجي"،"ماشاء الله".

وكانت آخر أعمال إنجي المقدم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار2" مع عدد من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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