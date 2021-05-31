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الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إنه سيبدأ التحسن والشعور بطقس أفضل مع دخول الهواء الشمالي الغربي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن شهدت معظم أنحاء الجمهورية ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على القاهرة ٣٨ درجة، وأسيوط ٤٤، والأقصر ٤٤.

وأضافت "الهيئة"، أن الغد ستنخفض درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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