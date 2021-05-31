أكتوبر المُقبل .. إنطلاق مهرجان القفز الحر في نسخته الرابعة برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت إدارة مهرجان القفز الحر سكاي سيكرز sky seekers انطلاق فعاليات نسختها الرابعة وذلك في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر برعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للأثار والاتحاد المصري للمظلات .

وأكد الكابتن محمود عبد الحميد مسؤول شركة Alia Parachuting الجهة المنظمة للحدث أن الفعاليات تُقام بمناطق سفح الأهرامات ومديتني الاقصر والغردقة و بمشاركة 230 قافز و 23 دولة و 13 قفزة .

يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان انطلقت أبريل الماضي بمشاركة 65 قافز من 17 دولة وذلك فوق سفح الأهرامات و 4 قفزات بمنطقة البالون وجزيرة الجولي فيل بالأقصر بمشاركة 30 قافز من 3 دول مختلفة.

ويهدف المهرجان إلي تنشيط السياحة في مصر لاسيما وأنه بمشاركة دول مختلفة وأيضاً قاقزين من انحاء العالم ، وتغطية عالمية من جميع وسائل الإعلام، ورعاية كافة المؤسسات الرياضية التي تسعي لتسليط الضوء علي الدور المجتمعي لرياضة القفز.