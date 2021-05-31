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أكتوبر المُقبل .. إنطلاق مهرجان القفز الحر في نسخته الرابعة برعاية وزارة الشباب والرياضة

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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أعلنت إدارة مهرجان القفز الحر سكاي سيكرز sky seekers انطلاق فعاليات نسختها الرابعة وذلك في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر برعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للأثار والاتحاد المصري للمظلات .

 

وأكد الكابتن محمود عبد الحميد مسؤول شركة Alia Parachuting الجهة المنظمة للحدث أن الفعاليات تُقام بمناطق سفح الأهرامات ومديتني الاقصر والغردقة و بمشاركة 230 قافز  و 23 دولة و 13 قفزة .

 

يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان انطلقت أبريل الماضي بمشاركة 65 قافز من 17 دولة وذلك فوق سفح الأهرامات و 4 قفزات بمنطقة البالون  وجزيرة الجولي فيل بالأقصر بمشاركة 30 قافز من 3 دول مختلفة.

 

ويهدف المهرجان إلي تنشيط السياحة في مصر لاسيما وأنه بمشاركة دول مختلفة وأيضاً قاقزين من انحاء العالم ، وتغطية عالمية من جميع وسائل الإعلام، ورعاية كافة المؤسسات الرياضية التي تسعي لتسليط الضوء علي الدور المجتمعي لرياضة القفز.

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