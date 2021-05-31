Advertisements

جامعة الجلالة تستقبل لجنة «المجلس الأعلى للجامعات»

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
قام الاستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بتوقيع بروتوكول تعاون، مع الاستاذ الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بهدف إنشاء مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية والتدريبية بالجامعة، مشيرًا إلي انه ترتب عليه إنشاء وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر، تحت مسمى "مركز تكنولوجيا المعلومات والإختبارات الإلكترونية"، لتدريب ومنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة.

واضاف حيدر، انه في إطار الزيارات التحضيرية لإعتماد جامعة الجلالة كمقدم لبرامج التحول الرقمي، قامت لجنة المجلس الأعلى للجامعات ممثلةً في د.محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات رئيسًا للجنة، وعضوية كلًا من د.خالد فؤاد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم واتخاذ القرار بالمجلس، ود.رشا بدري مدير وحدة بنك المعامل والاجهزة البحثية بالمجلس، ود.عمر سالم استشاري وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، والمهندس أشرف نجيب بشبكة الجامعات المصرية بالمجلس الاعلي للجامعات.

وكان في إستقبال اللجنة الاستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، بحضور المهندس ياسر كاظم القائم بأعمال الأمين العام لجامعة الجلالة، وا.د ابراهيم فتحي معوض مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وا.د عفاف العوفي، أستاذ هندسة المواد والنانو تكنولوجي بالجامعة.

من جانبه قام الدكتور طارق ابوالمعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي كخطوة تنفيذية لاعتماد جامعة الجلالة كأول جامعة مصرية تفعل شهادة أساسيات التحول الرقمي علي طلاب مرحلة البكالوريوس، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالجامعة لما بذلوه من مجهود خلال الفترة الماضية من توفير البنية التحتية والتكنولوجية طبقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود تتكامل نحو خطة الجامعة كجامعة ذكية من الجيل الرابع.
وخلال الزيارة قام د.ابراهيم معوض مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، والمشرف علي الوحدة، بعمل جولة لاعضاء اللجنة داخل الحرم الجامعي، لاستعراض أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة بمختلف قطاعاتها كجامعة رقمية، حيث تشمل بنية تحتية لشبكة الإنترنت، ومعامل مجهزة علي أعلي مستوي.

الجدير بالذكر يأتي توقيع هذا البروتوكول، بناءًا علي توجيهات معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقًا لإستراتيجية الوزارة 2030، وذلك في مجال التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

تشيلسي يرصد مبلغ ضخم للميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بلاغ عاجل من حزب "الوفد" للنائب العام ووزير الداخلية

منذ ساعة و نصف

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»