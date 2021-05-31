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وزير الخارجية يناقش مع نظيره الاردني الأفكار المطروحة لإعادة إعمار غزة

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما تناول الوزيران أيضًا الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة، وتوافق الوزيران على استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا، وقد تطرق الحديث أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد الوزيران على طابعها الاستراتيجي، وهو ما يتسق مع التوجيهات المباشرة من القيادتين المصرية والأردنية في هذا الصدد، خاصة على ضوء التحديات الإقليمية التي يواجهها البلدان. كما امتد الحديث ليشمل أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي عكس توافقًا كبيرًا في الرؤى بين البلدين.

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