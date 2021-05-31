مستشار الرئيس الفلسطيني: السلطة الوطنية العنوان الرئيسي لإعادة إعمار غزة.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" أكد للواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، استعداده لتنفيذ أي فكرة تستهدف توحيد الصف الفلسطيني.



وتابع الهباش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الجميع يعرف من الذي أطال عمر الانقسام الفلسطيني، وقدم خدمة للاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمنيته بتوحيد الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة.



وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني "لا أتصور أن أي طرف فلسطيني يستهدف إعاقة عملية إعادة إعمار غزة"، مؤكدا أهمية أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس العنوان الأساسي لعملية إعمار غزة.



وأكد الهباش أن أهم التحديات التي تواجه حل الأزمة القضية الفلسطينية، تتمثل في غياب الإرادة الإسرائيلية لإقامة سلام قائم على العدل، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل أفضل وسيلة لحل الأزمة.

