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واعظة: حزينة لما أراه على السوشيال ميديا من مغالطات في الدين

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعربت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، عن حزنها الشديد مما تراه على السوشيال ميديا والمواقع والبرامج من شائعات ومغالطات كثيرة عن الدين الإسلامي، قائلة: "كل هذه الأمور أصبحت بديهيات ومن المفترض أننا نعلم أشياء كثيرة عن ديننا الحنيف ومواقع الأزهر الشريف كثيرة وممكن أن تأخذ كل ما تريد منه بدون تعب".

وأضافت "شاهين"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكلمة في الإسلام لها قيمة عالية لما لها من صدى في النفوس وأثر في القلوب فعتبرها الشرع أمانة سواء من مُصدرها أو سامعها فعليهما تحري الصدق ولزوم الحق، والاستيثاق مما ينقل من الأخبار، فالكذب مرض عضال، وأسوأ ما فيه نشره بغرض وقوع المجتمعات في الفوضى وثني عزيمة الأمم عن الجد والعمل وتحقيق النجاح، وفتح أبواب الجدال بما يشغل الناس عن تحقيق الرقي والازدهار.

وتابعت: "هذا باب من الشر ينبغي الوعي له وغلقه؛ فقد جاء عن معرُوف الْكَرْخِى يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ".

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