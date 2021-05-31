واعظة: الرسول احترم المرأة وكفل لها حياة كريمة

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن الرسول الكريم اعتمد في بناء دولة الإسلام على عنصري المجتمع (الرجل والمرأة) فلم يحاب الرجل على حساب المرأة، رغم أنه ولد ونشأ وتربى في مجتمع جاهلي يتحيز بشكل صارخ للرجل ويتعامل مع نسائه على أنهن عورة.



وأضافت "شاهين"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأتباعه على احترام قدرات النساء وكفالة حياة كريمة لهن تكشف عن عدله وإنصافه للمرأة، فالمرأة جزء من كيان المجتمع ولا يمكن أن تستقر أموره الأسرية والاجتماعية والأخلاقية من دون أن يكون لها دور واضح وبارز في مسيرته.



وتابعت: "رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم هو المنقذ الأول للنساء من حياة الجهل والاحتقار والتهميش التي كانت تعيشها قبل بعثته ليس في أمة العرب فحسب، ولكن في الأمم والحضارات السابقة، حيث عانت المرأة ظلمًا وقهرًا تعجز الكلمات عن وصفهما قبل بعثته المباركة، وكانت معاملته الإنسانية الحضارية للنساء سببًا في انتشار دعوته، ويكفي أن أول من آمنت به كانت امرأة هي السيدة خديجة رضي الله عنها.



