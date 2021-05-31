الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق الحوامدية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة غريق بمنطقة جزيرة الشيخ عتمان.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة للتعرف على هوية صاحبها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.