أستاذ علوم سياسية: مصر نجحت فى حلحلة جمود القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بزيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الزيارة برهنت على دور مصر القائد والشقيقة الكبرى للدول العربية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيارة تهدف إلى وضع قواعد لدعم وقف إطلاق النار.



وأضاف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر نجحت في حلحلة حالة الجمود التي أصابت القضية الفلسطينية، بل أنها باتت أولوية اهتمام الدولة المصرية والقاهرة لن تتأخر عن دعم مقدرات الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي يدرك أن مفتاح حل الأزمة الفلسطينية أن يكون الفلسطينيون صوتا واحدا ولا مجال للتناحر والفرقة بين مختلف الفصائل.



واستطرد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دخلت حيز النفاذ من خلال وضع حجر الأساس لمدينة سكنية بالقطاع.



