Advertisements
ياسمين فؤاد: القطاع المصرفي مهم في دعم العمل البيئي
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:33 ص
مارينا بشارة
Advertisements
شهدت الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بـين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لدعم حملة "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية بحضور قيادات الوزارة والبنك المعنية.
وأكدت فؤاد أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تضامن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المصرفي ليكون داعم للعمل والاستثمار الأخضر في مصر لخلق مناخ اقتصادي وطني واع يساهم في حماية البيئة ومواردها الطبيعية والبنك الأهلي يعتبر أحد أهم شركاء العمل البيئي الواعي بالقطاع المصرفي، والذي يعمل على فتح الباب لمزيد من الشركاء الوطنيين في هذا القطاع.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعيه بالبنك الأهلي المصري وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements