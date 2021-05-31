تشيلسي يرصد مبلغ ضخم للميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي سيكون لديه القدرة على تدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات خلال سوق الإنتقالات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن مالك تشيلسي سيمنح توخيل مبلغ مابين 200 إلى 250 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالإضافة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان دخلا دائرة اهتمامات توخيل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن من أهداف توخيل ديكلان رايس نجم خط وسط وستهام يونايتد الإنجليزي كما أن المدير الفني الألماني يرغب في التعاقد مع مدافع جديد.