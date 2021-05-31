عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، صدمة جديدة قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.





واشتكى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، من إصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الأهلي في رحلته الأخيرة بقطر لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي.





ونجح المارد الأحمر في حسم السوبر الإفريقي، لصالحه على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.





وشعر أكرم توفيق بالإصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، ما تسبب في استبعاده من اللقاء.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم 18 يونيو المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



