Advertisements

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، صدمة جديدة قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، من إصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الأهلي في رحلته الأخيرة بقطر لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ونجح المارد الأحمر في حسم السوبر الإفريقي، لصالحه على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشعر أكرم توفيق بالإصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، ما تسبب في استبعاده من اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم 18 يونيو المقبل على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي الابطال موسيماني الأهلي أكرم توفيق

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ عاجل من حزب "الوفد" للنائب العام ووزير الداخلية

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»