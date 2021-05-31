خالد الجندي: هذه الأمور البسيطة حسابها عسير يوم القيامة (فيديو)



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "عشان كده بيقولوا لا ضرر ولا ضرار، فمثلا تجد شخص يدخن وسط الناس، ويضرهم، فهذا الأمر ينساه الناس لكن لا ينساه الله وسيحاسبك عليهم، حتى ولو هم لم يشتكوا، فهذا الحساب لا يتوقف على معرفة أو إدراك المظلوم، حتى فى النميمة وذكر السيرة بالسوء، اهى دى هتكون موجودة لك يوم القيامة في انتظارك عشان تتحاسب عليها".



واستكمل: "يوم القيامة كل إنسان مسئول عن نفسه، حتى الأم والأب، والابن والأخ، كل واحد يفر بنفسه، تيجى أنت شتمت واحد على صفحة فيس فيك، أنت اتسجلت كده انك شتمت فلان،مش هتقول لربنا مش أنا، الأذى اللى عملته، من كسر الخاطر، والعبس في وجه الناس، والشتم، تتحاسب عليه يوم القيامة ".



حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من بعض الأمور التي يعتبرها البعض بسيطة لكنها عظيمة عند الله وعليها حساب عسير يوم القيامة، مضيفا: "أي أذى للآخرين حتى ولو لم يعلموا مثلا شتيمة لاعبي كرة القدم أثناء مشاهدة كرة قدم، أو سب شخص، فهذا هو الضرار للناس".