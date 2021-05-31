البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية بلبنان الأعلى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية بلبنان الأعلى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الإثنين 31/مايو/2021 - 07:21 م
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كشف التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 فبراير 2020 إلى 10 مايو 2021.
وشمل التقرير التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار.
وأفاد التقرير إلى أن أسعار لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4 % بين 14 فبراير 2020 و10 مايو 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 % خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 % في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً.
في حين ازداد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14% في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الخامسة الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.
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