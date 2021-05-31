البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية بلبنان الأعلى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

















كشف التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 فبراير 2020 إلى 10 مايو 2021.





وشمل التقرير التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار.





وأفاد التقرير إلى أن أسعار لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4 % بين 14 فبراير 2020 و10 مايو 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 % خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 % في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً.





في حين ازداد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14% في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الخامسة الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.



