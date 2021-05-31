حتى لا نصاب بالفطر الأسود.. الصحة توجه تحذيرا للمصريين (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ما تتخذه وزارة الصحة من إجراءات لمواجهة الفطر الأسود يعد خطوة استباقية، منوها بأنه لا يوجد حالات مصابة تستدعي وجود دورة تدريبية للأطباء ولكن وزارة الصحة حريصة على أن يكون الأطباء في مصر على أعلى مستوى.



وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تعقد دورات تدريبية لكل ما هو جديد في مجال الطب، منوها بأن الفطر الأسود ليس بجديد، وهو ليس متلازما مع فيروس كورونا، ولكن متلازم مع نقص المناعة.



وأكد أنه إذا استخدم بروتوكول علاج كورونا بشكل سليم لن يكون هناك خطورة على مرضى كوفيد 19، ولكن إذا تم الافراط في استخدام أدوية مثبطة للمناعة فأنه سيحدث نقصا في المناعة، منوها بأنه يوجد حالات اشتباه في الإصابة بالفطر الأسود وعددها قليل جدا..

