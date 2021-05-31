نجم برشلونة يكشف عن توقعاته لبطل اليورو

قال الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، المشارك في معسكر منتخب بلاده في البرتغال، للاستعداد لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، اليوم الاثنين، إن منتخب فرنسا هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالبطولة.





وصرح دي يونج لقناة التليفزيون الهولندية (NOS) بأن "فرنسا هي المرشح الأبرز بفضل لاعبيها، ولأنها بطل العالم الحالي".





وعن عودة هولندا للمشاركة في منافسة كبيرة، عقب عدم التأهل ليورو 2016 ومونديال 2018، قال اللاعب: "إننا لسنا المرشح الأبرز، لكننا من المنتخبات التي لديها إمكانية، إذا سارت كل الأمور معها على نحو جيد".





وأكد دي يونج: "لدينا مجموعة ذات مستوى مرتفع، نحن فريق قوي، وما زال أمامنا الوقت الكافي للاستعداد".





وأشار إلى أن المشاركين في معسكر المنتخب الهولندي، يتدربون ويشاهدون الكثير من الفيديوهات، ويتحدثون فيما بينهم، ويقضون اليوم بأسره مع بعضهم البعض.





وأضاف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، أنه لا يعاني من الإهاق، رغم أنه لعب هذا الموسم 51 مباراة مع برشلونة.





وواصل: "أشعر أنني على ما يرام وبالانتعاش.. أحاول فقط الاهتمام بجسدي على أفضل نحو ممكن"، لافتا إلى وجود الكثيرين حوله لمساعدته.



