شاب يعاني من فشل كلوي منذ 10 سنوات.. ويناشد بتوفير رعاية صحية (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها تلقت استغاثة من المواطن سعيد محمد، لعلاج أخيه إبراهيم الذي يبلغ 34 عاما ويعاني من فشل كلوي منذ 10 سنوات.



وأوضحت خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن إبراهيم يعيش في إحدى قرى كفر الشيخ، ويحتاج إلى تركيب جهاز قسطرة مستدام.



وقال إبراهيم سعيد خلال لقائه مع مراسل صدى البلد «أتلقى العلاج منذ فترة طويلة، والطبيب خيرني بين زراعة الكلى أو الغسيل، فاخترت الغسيل»، مضيفا «أعيش في غرفة بسقف خشب، وأتقاضى معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيها».



وأكدت والدة إبراهيم أن نجلها يجرى غسيل الكلى، 3 مرات أسبوعيا، معربة عن أمنيتها بزراعة كلى لابنها.

