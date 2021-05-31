Advertisements

مستشار الرئيس: تعاملنا مع أزمة كورونا باحترافية شديدة ودعم سياسي بلا حدود

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الدولة قامت بإدارة أزمة كورونا باحترافية ودعم سياسي بلا حدود، مما أدى للسيطرة الكاملة على هذه الأزمة بحمد الله.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك استقرارًا في معدل الإصابات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الدولة عملت على تحسين كفاءة شبكات الأوكسيجين في المستشفيات، لأنه مهم جدًا في التعامل مع إصابات كورونا.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في تجمعات او مؤتمرات بأعداد كبيرة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

تشيلسي يرصد مبلغ ضخم للميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ عاجل من حزب "الوفد" للنائب العام ووزير الداخلية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»