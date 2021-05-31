مستشار الرئيس: تعاملنا مع أزمة كورونا باحترافية شديدة ودعم سياسي بلا حدود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الدولة قامت بإدارة أزمة كورونا باحترافية ودعم سياسي بلا حدود، مما أدى للسيطرة الكاملة على هذه الأزمة بحمد الله.



وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك استقرارًا في معدل الإصابات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الدولة عملت على تحسين كفاءة شبكات الأوكسيجين في المستشفيات، لأنه مهم جدًا في التعامل مع إصابات كورونا.



وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في تجمعات او مؤتمرات بأعداد كبيرة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

