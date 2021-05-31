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بني سويف يواصل حفاظه على الناشئين بالعقود الرسمية

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل مسوؤلى مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم خطواته الجادة نحو الحفاظ على الناشئين المتميزين بالنادى السويفى وذلك بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بقيادة محمد يوسف .

وفى خطوات مستمرة نحو التأكيد على أهمية دور الناشئين بنادى بنى سويف الرياضى ، حرص مسوؤلى النادى السويفى على إبرام عقود احتراف لعدد 5 من لاعبي قطاع الناشئين بالنادى وتغيير صفة اللاعبين من ' هاو ' إلى ' محترف ' وذلك حتى يتسنى لهم المشاركة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم حسب روؤية الجهاز الفنى للفريق .

وشمل القرار توقيع الرباعى على محمد سيد ومحمد مختار احمد ومصطفى محمود عبد الوهاب ومختار احمد مختار وهم من مواليد 2001 بجانب طه محمد حارس المرمى مواليد 2000 .

وكان مسؤولى بنى سويف قد نجحوا فى الفترة السابقة فى تغيير صفة اللاعب ' عبد الله شيكا ' وذلك للمشاركة الرسمية بالمباريات وتغيير صفة اللاعب من ' هاو ' إلى ' محترف ' .

وقام محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف وجهازه المعاون بتصعيد مجموعة من اللاعبين خلال فترة التوقف بشهر رمضان مع العديد من اللاعبين الناشئين .

فيما كان قد تم تصعيد عدد من اللاعبين بشهر يناير الماضى وهم عمر مختار وعمرو عنتر ومحمود عبد النبي وشعبان سيد وبهاء ربيع وحسن على حسن .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وعبد الله امين وأحمد السادات جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد صلاح جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .

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