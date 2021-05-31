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إصابة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت الفنانة مريم سعيد صالح، اليوم الاثنين، إصابتها وابنها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها مسحة طبية.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا دعواتكم بالشفاء”.

وشاركت الفنانة مريم سعيد صالح مؤخرًا في مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، ادوارد، محمد جمعة، مي عمر، دياب، تأليف وإخراج محمد سامي.

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مريم سعيد صالح

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