مستعجلة.. أحدث أغاني المطرب محمد عبده



طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "مستعجلة".



اغنية "مستعجلة" للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.



كلمات الأغنية

مستعجلة.. وش بك؟، خلي ثواني الليل.. تمتد للآخر.

أباسهر بقربك، مثل القمر وسهيل.. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع، وتوي بديت انسى الالم والالتياع

لاتوجعيني بالرحيل، ولا تذبحيني بالوداع

وترفقي في خافقٍ حبك، مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا، واليوم بالصدفة التقينا

وياهلا بك يا الصدف، شفتك وراح الشقا..

وغردت الأشواق فينا، ونبضنا الوافي عزف.

مو وقت لوم ولا عتب، ولا وقت عذال وغضب

قولي لخوفك ينسحب، وخلك مثل رمش وهدب

وابقي معي، لا تودعي، وبالهون لا تستعجلي بربك

مستعجلة.. وش بك، وش هي حياة الناس

ولو غابوا الاحباب؟ وش قيمة الاحساس..

لو يقفلون الباب، لاتحرمي قلبي الحنان

وقلبك بعد لا تحرميه، محتاج انا لك من زمان

وظامي على قربك وابيه، خذي يدي وهاتي يدِك

وعساَي أقدر أسعدك، واحقق احلامي معك.. مادمت انا جنبك

مستعجلة.. وش بك؟!



