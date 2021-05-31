خبير: كل الاحتمالات مطروحة في التعامل مع أزمة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، الخبير بالشئون المائية، إن شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي أبى احمد منخفضة تمامًا، وتصريحاته عن بناء 100 سد خلال الفترة المقبلة، وتعنته في مفاوضات سد النهضة، سياسية بحتة.



وتابعت "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن بناء إثيوبيا عشرات السدود الصغيرة لا يؤثر إطلاقًا على مصر، معقبًا: " الحل الأمثل في إثيوبيا إقامة سد صغير لكل قبيلة بالقرب من الجبال، أما إقامة سد ضخم بسعة 74 مليار لن يفيد الشعب الإثيوبي".



ولفت إلى أن كل الاحتمالات مطروحة في التعامل مع أزمة سد النهضة، ولكن الأولوية للتفاوض، وهذا ما يحدث خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تصل لمصر لاتفاق خلال الفترة المقبلة لحل مشكلة الملء الثاني، واستكمال باقي المفاوضات حول تشغيل وملء السد لما بعد الملء الثاني.

