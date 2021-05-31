Advertisements

واعظة: المرأة قبل الإسلام كانت لمتعة وخدمة الرجل فقط (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن مكانة المرأة في الإسلام عظيمة جدا، مشيرة إلى أن الإسلام جاء على مجتمع جاهل والمرأة كانت ليس لها أي قيمة وكانت سلعة وميراث وكانوا ليس لهم أي قيمة تُذكر قبل الإسلام.

وأضافت "شاهين"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة كانت موجودة قبل الإسلام لمتعة وخدمة الرجل فقط؛ وكانت سلعة تباع وتشترى، إلى أن أنزل الله عز وجل من فوق سبع سموات قرآن كريم يُتلى إلى قيام الساعة في حق المرأة وحتى قسم لهن الله ما قسم؛ بمعنى جعل للمرأة نصيب في الميراث، وجعل لها حق مفروض في المهر عند الزواج.

وتابعت: "جعل الله عز وجل للمرأة حق في الوصية وحق في النفقة وحق في العمل وأن تتكسب وكرمها حتى جعل المجتمعات تنتبه إلى المرأة بأنها شيء ثمين لا بد وأن تتغير النظرة الدارجة عنها؛ ولا بد أن تُكرم"، مشيرة إلى أنه في عهد الرسول الكريم كانت هناك مبايعة للرجال والنساء أيضا خاصة في مبايعة العقبة الأولى والثانية وكانت فيها مبايعة للرجال والنساء وكذلك مبايعة المدينة وكان من يهيئ الأمر للرسول في المدينة سيدات.

أخبار تهمك

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. القناص يشعل حربا بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يومين

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الأهلي بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مانشيني يرشح 4 منتخبات للتتويج باليورو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرض الدوري البلجيكي.. عبدالله جمعة يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»