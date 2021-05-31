"مفيش وصلات كهربائية"| سر حريق مخزن حي الهرم.. والحماية المدنية منعت وقوع كارثة محققة

معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أشارت إلى أن السر في نشوب حريق هائل داخل مخزن حي الهرم، بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق غرب المحافظة، غير معلوم حتى الآن، ومن المرجح نشوبه إثر إلقاء عقب سيجارة مشتعل، وسط المضبوطات المتواجدة داخل المخزن.





عن احتمالية حدوث ماس كهربائي، بالمخزن المشار إليه، نفى مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ذلك.. "مفيش وصلات كهرباء بالمخزن".



كارثة محققة، منعت قوات الدفاع المدني بالجيزة حدوثها، إثر إندلاع حريق هائل داخل مخزن حي الهرم، اليوم الإثنين.



فور وصول قوات الدفاع المدني، إلى موقع الحريق مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء، تلاحظ لهم وجود قطعة أرض مجاورة للمخزن مستخدمة كـ " مخزن أسطوانات غاز"، ليسرع القوات لعزله عن موقع الحريق، قبل تمدد ألسنة اللهب.



في الوقت الذي كان يجري قوات الدفاع المدني عزل مخزن أسطوانات البوتاجاز عن مخزن حي الهرم المندلع داخله النيران، كانت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، تجري عمليات إخلاء سريع لسيارات داخل جراج خاص ملاصق لمخزن الإشغالات.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن حي الهرم.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني على رأسهم اللواء هاني السعيد واللواء هاني محمد، نائبي مدير الإدارة، مدعومين بـ 12سيارة إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.





وكشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن مخزن حي الهرم المندلع داخله النيران، مساحته تجاوزت الـ 2000 مترا، وغير مغطى الأسقف والجوانب " بدون سقف"، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بسبب عدم تواجد العاملين داخل المخزن وقت إندلاع النيران.



استعانت أجهزة الأمن بالجيزة بـ" لودر" خاص بحي الهرم لعمل فتحات في جدران المخزن لتسهيل مهمة الإطفاء.



وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع الحريق ووجه بسرعة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر جميع التلفيات التي لحقت بالمخزن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك موجها رئيس حي الهرم علي ضرورة تواجد الخدمات الأمنية بالمخزن علي مدار اليوم.



رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الاطفاء المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي الهرم، والمهندس خالد الجندي نائب رئيس الحي وعدد من القيادات الأمنية.



