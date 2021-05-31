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تيتي يحدد بديل تياجو سيلفا في منتخب البرازيل

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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استدعت البرازيل المدافع رودريجو كايو، لاعب فلامنجو، لتعويض غياب تياغو سيلفا (تشيلسي) الذي تعرض لإصابة يوم السبت، لمواجهتي الإكوادور وباراغواي الأسبوعين الحالي والمقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022.

 تم الإعلان عن التغيير من قبل المدرب البرازيلي ادينور ليوناردو "تيتي" بعد تأكيد إصابة سيلفا في مباراة السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج فيها تشيلسي باللقب على حساب مانشستر سيتي.

 وسينضم سيلفا أيضاً لمعسكر المنتخب رغم عدم لحاقه بمباراتي التصفيات، استعداداً لضمه لكوبا أمريكا.

 وأوضح بيان للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رودريغو كايو انضم للمعسكر الإثنين، مع زميليه بنادي فلامنغو، المهاجمين ايفرتون ريبيرو وغابريل باربوسا.

ويتصدر المنتخب البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة من أربع مباريات.

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