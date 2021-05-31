بعد عرض الدوري البلجيكي.. عبدالله جمعة يحسم مصيره مع الزمالك





حسم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مستقبله مع القلعة البيضاء بعدما تلقى اللاعب عرضا للرحيل عن ميت عقبة إلى الدوري البلجيكي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عبدالله جمعة يستقر على البقاء مع الزمالك





واستقر عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تمديد عقده مع القلعة البيضاء وعدم الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل.





من جانبه طلب عبدالله جمعة من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديره ماديًا، إذ يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم، وطالب بأن يكون ضمن قائمة لاعبي الفئة الأولى.





وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه تلقي بالفعل عرضًا من أحد الأندية البلجيكية، ولكنه يفضل الاستمرار مع الفارس الأبيض.



