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"الشرقية للدخان": كل أعضاء مجلس إدارة الشركة لا يدخنون السجائر

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تدار بطريقة اقتصادية بحتة، مضيفًا ان مجلس الإدارة الجديد للشركة استعان بكفاءات عالمية.

وتابع "أمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "كل أعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، لا يدخنون السجائر، وأنا أيضا لم أشرب السجائر طيلة حياتي".

ولفت إلى أن الشركة تنتج كل مصنوعات التبع من سجائر وشيشة وسيجار، وخلال الفترة الأخيرة حققت الشركة نجاحات غير مسبوقة على الإطلاق، مضيفًا أن الشركة صناعية، لم تعطي اجازة في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الشيشة مضرة بصورة كبيرة عن السجائر.

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