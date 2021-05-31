صفقة مدوية.. القناص يشعل حربا بين الأهلي والزمالك

شهدت الساعات الماضية، تحرك نادى الزمالك للتفاوض مع سموحة لطلب التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الساحلى.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى ضم حسام حسن وذلك فى ظل عدم اقتناعه بالثنائى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى خلال الفترة الماضية.





وكان حسام حسن قد تم عرضه على النادى الأهلى فى وقت سابق، ولا يزال يدرس الجهاز الفنى للأهلى موقف اللاعب من ارتداء القميص الأحمر.

فى الوقت الذي يبحث خلاله نادى الزمالك عن التعاقد مع رأس حربة جديد فى انتقالات الصيف، لتوفير بديل مميز للاعب مصطفى محمد بعد رحيله فى انتقالات يناير.