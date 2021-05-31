موجز البرلمان| «الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون صندوق الطوارء الطبية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية





شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة.



ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.



كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.





«مجلس الشيوخ» يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول



أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن إختيار اللجنة العامة للمجلس خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أسماء أعضاء لجنة القيم البالغ عددهم 14.



وجاء تشكيل اللجنة كالتالي، محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن هانى ابراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة فرج على، حزب مستقبل وطن حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن أحمد الأحمر، حزب الشعب الجمهورى عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى هند جوزيف، حزب مستقبل وطن هانى عبد الشهيد، حزب مستقبل وطن رأفت زكى حزب مستقبل وطن جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن دينا الهلالى حزب الحرية حازم الجندى حزب الوفد الجديد.



جاء ذلك عقب موافقة المجلس على تشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس.



وحضر اجتماع اللجنة العامة، كلا من: عبد الله الأعصر، هاني سري الدين، عبد الحي عبيد، اسامة الجندي، حنان عبد المنعم أبو العزم، عبد الخالق عياد، مصطفى كامل، نبيل دعبس، إبراهيم حجازي، محمد جزر، عبد السلام الجبلي، أحمد عبد السلام هيبة، يوسف السيد عامر، حسام الخولي، حازم سليمان،عبد العزيز عبد العزيز، حاتم حشمت فرج، السيد عبد العال، محمود سامي محمد، سلوى حداد، يونس السيد عبد العال، سهير عبد السلام حنفي، محمد عمارة، محمد يحيى حسين.



واعتذر عن الحضور كلا من النائب محمود مسلم، وعمر صميدة وأناب عنه اللواء طارق رسلان، وكذا اعتذر كامل ميشيل كامل.





"إعلام النواب" توافق على موازنات صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما



ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس) - صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.



ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على موازنة صندوق التنمية الثقافية، بحضور الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي استعرض ملاحظات الصندوق، مؤكدًا على استجابة كل من وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات الصندوق في أبواب الموازنة.



وأوصت اللجنة بقيام صندوق التنمية الثقافية بالتوسع في الأنشطة لتمتد إلى غالبية الشباب بالمحافظات، مع زيادة منافذ العرض بالمحافظات.



كما وافقت اللجنة على موازنة المركز القومي للسينما، بحضور محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والذي استعرض ملاحظات المركز، مؤكدًا على استجابة وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات المركز في أبواب الموازنة.





وأوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما بموافاة اللجنة بخطتها للحفاظ على عدد 6000 فيلم وثائقى وصيانتها وترميمها حفاظًا على المال العام، وكيفية استغلالها.



ووافقت اللجنة، أيضًا خلال اجتماعها، على موازنة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور الدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والتي طالبت بتعزيز مالى بعد اعتماد لائحة العاملين الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى، عقب مندوب وزارة المالية بأنه جارى الانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين بدار الكتب، وأن المبلغ المقترح بموازنة العام المالى 20212022 يتضمن تكلفة اللائحة الجديدة للعاملين بمبلغ 219.595.000 جنيه.





وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بالاستجابة لمطلب دار الكتب والوثائق القومية فيما يخص توفير الاعتمادات المالية المدرجة بجداول لائحة الموارد البشرية للعاملين فور اعتمادها، وقيام وزارة المالية بتعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى.





كما وافقت اللجنة علي موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع التوصية بقيام الهيئة المصرية العامة للكتب بالتوسع في إنشاء منافذ بيع للهيئة بالمحافظات.



وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على موازنة البيت الفني للمسرح، مع التوصية بقيام وزارة الثقافة بوضع تصور بشأن خطتها لإثراء الحركة المسرحية بالمحافظات والأقاليم وتشجيع ودعم الفرق المسرحية الموهوبة، وموافاة اللجنة بتلك الخطة خلال أسبوعين، وقيام وزارة الثقافة بوضع آليات عاجلة للشراكة مع القطاع الخاص في العروض المسرحية.





وأوصت اللجنة، بالتزام البيت الفني للمسرح بموافاة وزارة التخطيط بالمشروعات الفرعية المزمع تنفيذها في بداية إعداد الخطة الاستثمارية للباب السادس حتى تتمكن وزارة التخطيط من إدراجها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، وقيام وزارة الثقافة من خلال أجهزتها المختلفة بمراجعة مسميات العروض الفنية الخاصة لتلافى أو تصحيح أي مسمى قد يسيىء للهوية المصرية، وقيام البيت الفني للمسرح بموافاة اللجنة بما حققه من أهداف وإنجازات لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.

