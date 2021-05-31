نجوم بايرن ميونخ يتأهبون لليورو

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الإثنين 31/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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يستعد المدافع المخضرم ماتس هوملز للاضطلاع بدور قيادي في صفوف المنتخب الألماني الأول لكرة القدم بعد عودته للفريق بعد غياب "مؤلم" استمر عامين.

وعاد هوملز (32 عاما) وزميله لاعب الوسط توماس مولر الفائز معه بكأس العالم 2014 إلى المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ 2019 بعد تخلي المدرب يواخيم لوف عن خطة تعديلات شاملة في الفريق قبل البطولة الأوروبية المقبلة التي تنطلق في 11 يونيو القادم.

وقال هوملز الذي توج بكأس ألمانيا مع بروسيا دورتموند هذا الموسم في مؤتمر صحفي عبر الانترنت من مقر إقامة المنتخب الألماني في النمسا: دائما نشعر أنا وتوماس بالفخر لتواجدنا هنا وكان مؤلما عدم تواجدنا في 2019، لا شك في ذلك، لكني خططت للعودة للمنتخب من جديد. وكان هذا بمثابة طموح بالنسبة لكنه أيضا شرف أن أمثل ألمانيا.

وكان تأثير غياب هوملز ولاعب الوسط المهاجم مولر واضحا على أداء المنتخب الألماني والذي خسر 6-صفر أمام إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في أسوأ نتيجة له في مباراة رسمية.

ويأمل المدرب لوف أن يعزز وجود مولر وهوملز أداء الفريق في الخط الخلفي وفي دعم الهجوم أيضا إلى جانب التعامل مع الضغوط خلال المباريات.

وقال هوملز إنه يتطلع للعب دور قيادي في الفريق مع مولر في هذه الجوانب أيضا، وقال: هاتان المباراتان في غاية الأهمية . لا نريد أن نعتبرهما تدريبا خفيفا لكننا نريد اللعب كما نود أن نلعب في البطولة الأوروبية، كما نود السيطرة على اللعب من الدقيقة الأولى والحفاظ على نفس التركيز والنوعية في بداية البطولة أيضا.

وستبدأ ألمانيا مسيرتها في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا بمواجهة فرنسا في أولى مباريات المجموعة السادسة في 15 يونيو قبل ثم تواجه منتخبي المجر والبرتغال بعد ذلك.

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