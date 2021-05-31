Advertisements

بسمة وهبة: اليوم يوم تاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن اليوم يوم تاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، معلقة: "لا نهول ولكن المشاهد على أرض الواقع تؤكد ذلك".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر أصبحت رقم مهم في معادلة نجاح القضية الفلسطينية، بل أصبحت الرقم الأهم في معادلة النجاح.

وأضافت أن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لفلسطين زيارة هامة، وأن مصر تتحرك بكل جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد كل الفصائل تحت راية تحرير فلسطين، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح واعيًا لقضيته ومصلحته.

وذكرت أن مصر أرسلت أكثر من 500 ألف طن من المواد الغذائية هدية من مصر ورئيسها للشعب الفسلطيني، مؤكدة أن ما يحدث سيكتب في التاريخ باسم مصر، وسيسجل بحروف من نور، معقبة: "هناك شعب طيب يقوده رئيس نزيه وإنسان لم ولن يتخلوا أبدًا عن الشعب الفلسطيني في الأزمات".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرض الدوري البلجيكي.. عبدالله جمعة يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

مانشيني يرشح 4 منتخبات للتتويج باليورو

منذ أقل من نصف ساعة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 5 ساعات

حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موقف الأهلي بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة مدوية.. القناص يشعل حربا بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»