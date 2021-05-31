بسمة وهبة: اليوم يوم تاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن اليوم يوم تاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، معلقة: "لا نهول ولكن المشاهد على أرض الواقع تؤكد ذلك".



وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر أصبحت رقم مهم في معادلة نجاح القضية الفلسطينية، بل أصبحت الرقم الأهم في معادلة النجاح.



وأضافت أن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لفلسطين زيارة هامة، وأن مصر تتحرك بكل جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد كل الفصائل تحت راية تحرير فلسطين، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح واعيًا لقضيته ومصلحته.



وذكرت أن مصر أرسلت أكثر من 500 ألف طن من المواد الغذائية هدية من مصر ورئيسها للشعب الفسلطيني، مؤكدة أن ما يحدث سيكتب في التاريخ باسم مصر، وسيسجل بحروف من نور، معقبة: "هناك شعب طيب يقوده رئيس نزيه وإنسان لم ولن يتخلوا أبدًا عن الشعب الفلسطيني في الأزمات".

