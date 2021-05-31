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"الصحة" تزف خبرًا سارًا للمصريين حول الفطر الأسود

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال شريف وديع، مستشار وزير الصحة، إن وزير الصحة الدكتورة هالة زائد قامت بتوفير علاج الفطر الأسود، مضيفًا أن الفطر الأسود ليس خطيرًا، وسببه تناول المضادات الحيوية والكورتيزون بإسراف.

وتابع "وديع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إصابات الفطر الأسود أقل من 0.1 في المليون، مضيفًا أن هذا المرض غير منتشر وغير معدي وليس جديدًا، وفي حال إصابة أي شخص به، فالعلاج أصبح موجودًا في مصر، معقبًا: " لا داعي للقلق على الإطلاق".

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