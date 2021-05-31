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الهلال الأحمر المصري يكشف حالة مصابي قطاع غزة

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن تقديم مصر مساعدات دولية لغزة ليس أمرا غريبا على مصر، منوها بأنهم تواصلوا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات وتوفيرها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه قام على رأس وفد من الهلال الأحمر المصري بزيارة قطاع غزة للوقوف على الاحتياجات، وتحديد ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه مازال هناك مصابين في المستشفيات قطاع غزة وبعضهم حالتهم خطيرة.

واضاف أنه تم إرسال مساعدات اغاثية لأهالي القطاع، مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها ذراع دولية طويلة وتستطيع التعامل مع الأزمات بشكل مختلف.

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