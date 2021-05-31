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"القومي للاتصالات" يعلن المواعيد الجديدة لمنافذ مشغلي خدمات الاتصالات

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتباراً من أول يونيو 2021، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة:من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يوم الخميس:من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
يوم الجمعة:من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.


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مواعيد عمل منافذ الاتصالات شركات الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات

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