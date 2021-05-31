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عراقجي عن مفاوضات فيينا: وصلنا إلى نقاط الخلاف الرئيسية

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم إحراز تقدم "جيد" في محادثات فيينا و"الوصول" إلى نقاط الخلاف الرئيسية، مرجحا عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق في جولة المحادثات هذه.

 

وأشار عراقجي إلى أنه "مر ما يقرب من أسبوع على المحادثات الجارية في فيينا وأن المفاوضات فيها تعقيدات كثيرة ووصلنا إلى القضايا الخلافية الرئيسية"، مبينا "أننا أحرزنا تقدما جيدا حتى الآن وقطعنا شوطا طويلا ونحن الآن في مرحلة نعالج فيها الخلافات الواضحة الموجودة".

 

وأوضح أنه "تم إعداد النصوص والكثير منها جاهزة، لكن بعض الاختلافات لا تزال قيد الدراسة. لقد عقدنا اجتماعات مكثفة هذه الأيام، واليوم عقدنا اجتماعا ثلاثيا مع روسيا والصين وهناك تنسيق جيد بيننا وبينهما"، مضيفا: "لست متأكدا ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات".

 

ورأى عراقجي أنه "من السابق لأوانه الحكم متى وفي أي مرحلة سنصل إلى هذه النقطة.. نحاول الوصول إلى النتيجة النهائية في أسرع وقت ممكن، وعلينا أن نرى ما سيحدث".

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