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الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب تونس

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سفر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده.

وأكد الرملاوي أن الجزيري سيغادر القاهرة غدا الثلاثاء، متوجها إلى تونس بعد استدعائه للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج.

ويستعد منتخب تونس للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لخوض مباريات ودية ضد الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.

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