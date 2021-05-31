مانشيني يرشح 4 منتخبات للتتويج باليورو

تحدث الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن أقوى المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2020 ) ملمحا إلى أن إيطاليا تريد الذهاب بعيداً في البطولة.





واستدعى مانشيني 33 لاعبين في البداية ثم قام بإستبعاد 5 لاعبين لتصبح قائمة المنتخب الإيطالي 28 لاعباً ولكن يجب استبعاد لاعبين آخرين قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء.





وقال مانشيني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:" أعتقد أن فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإنجلترا كلها فرق قوية للغاية لكن يجب على إيطاليا أن تبدأ البطولة سعياً لتحقيق أقصى نتيجة ".





وأضاف:" نحن على يقين من أن لدينا مجموعة جيدة للغاية تحت تصرفنا ".





واختتم مانشيني تصريحاته قائلا:" كان من الصعب استبعاد ستة لاعبين من المعسكر التدريبي الأول وسيكون الأمر أكثر صعوبة في المعسكرين الأخيرين, جميع هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يكونوا معنا ".



