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مانشيني يرشح 4 منتخبات للتتويج باليورو

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن أقوى المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2020 ) ملمحا إلى أن إيطاليا تريد الذهاب بعيداً في البطولة.

واستدعى مانشيني 33 لاعبين في البداية ثم قام بإستبعاد 5 لاعبين لتصبح قائمة المنتخب الإيطالي 28 لاعباً ولكن يجب استبعاد لاعبين آخرين قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وقال مانشيني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:" أعتقد أن فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإنجلترا كلها فرق قوية للغاية لكن يجب على إيطاليا أن تبدأ البطولة سعياً لتحقيق أقصى نتيجة ".

وأضاف:" نحن على يقين من أن لدينا مجموعة جيدة للغاية تحت تصرفنا ".

واختتم مانشيني تصريحاته قائلا:" كان من الصعب استبعاد ستة لاعبين من المعسكر التدريبي الأول وسيكون الأمر أكثر صعوبة في المعسكرين الأخيرين, جميع هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يكونوا معنا ".

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