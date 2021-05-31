حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على عدم أحقية مرتضى منصور في الترشح للانتخابات القادمة لنادي الزمالك.









وقال حطب في تصريحات تلفزيونية:"نحترم قرارت المحكمة، لكن نعطي أنفسنا الحق طبقا للقانون في إجراء الطعن على القرار".





وعن موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة فقال:"تُسأل المحكمة بعد الوقف من قبل وزارة الشباب والرياضة والاستبعاد ما هو مصير الترشيح والدخول في الانتخابات".





وأضاف:" ولكن من وجهة نظري شخص موقوف ومستبعد اتصور أنه سيكون بعيدا عن الترشح للانتخابات المقبلة وهذا على قدر علمي الضعيف في المسائل القانونية".



