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حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك
الإثنين 31/مايو/2021 - 08:30 م
الفجر الرياضي
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أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على عدم أحقية مرتضى منصور في الترشح للانتخابات القادمة لنادي الزمالك.
وقال حطب في تصريحات تلفزيونية:"نحترم قرارت المحكمة، لكن نعطي أنفسنا الحق طبقا للقانون في إجراء الطعن على القرار".
وعن موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة فقال:"تُسأل المحكمة بعد الوقف من قبل وزارة الشباب والرياضة والاستبعاد ما هو مصير الترشيح والدخول في الانتخابات".
وأضاف:" ولكن من وجهة نظري شخص موقوف ومستبعد اتصور أنه سيكون بعيدا عن الترشح للانتخابات المقبلة وهذا على قدر علمي الضعيف في المسائل القانونية".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك، ويدير حسين لبيب، مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا، ومعه لجنة شكلتها وزارة الرياضة.
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