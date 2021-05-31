Advertisements

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من القبض على أحد المتهمين الثلاثة، الذين اعتدوا على رئيس حي عين شمس، صباح أمس الأحد، أمام منزله، وجاري البحث عن أثنين أخرين.

وفي أول تعليق للواء ماهر هاشم رئيس عين شمس، بعد القبض على أحد المتهمين، وجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا “رسالتي للرئيس السيسي؛ التقي بفخامتكم ورد الحق من الله ومنكم”.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى" فوجىء بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين وأسفرت جهوده بالإستعانة بالتقنيات الحديثه عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق – مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارى ضبطهما".


وذلك لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء.. فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لسرعة تحديد وضبط باقى المتهمين

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يومين

موقف الأهلي بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرض الدوري البلجيكي.. عبدالله جمعة يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

مانشيني يرشح 4 منتخبات للتتويج باليورو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة مدوية.. القناص يشعل حربا بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»