بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من القبض على أحد المتهمين الثلاثة، الذين اعتدوا على رئيس حي عين شمس، صباح أمس الأحد، أمام منزله، وجاري البحث عن أثنين أخرين.





وفي أول تعليق للواء ماهر هاشم رئيس عين شمس، بعد القبض على أحد المتهمين، وجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا “رسالتي للرئيس السيسي؛ التقي بفخامتكم ورد الحق من الله ومنكم”.





كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى" فوجىء بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين وأسفرت جهوده بالإستعانة بالتقنيات الحديثه عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق – مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارى ضبطهما".







