أسعار النفط ترتفع 1.4% مع بدء تركيز السوق على اجتماع "أوبك+"





ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تركيز السوق على اجتماع خاص بسياسة إمدادات "أوبك+" متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وأي تعليق حول احتمال عودة المعروض الإيراني.





وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها إلى 1.4%، وصعد الخام الأميركي إلى 67.26 دولار للبرميل، وبرنت إلى 69.69 دولار





ووفقًا لمسح أجرته "بلومبرج"من المتوقع أن تلتزم "أوبك" وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، عندما تجتمع المنظمة غدا الثلاثاء.





وفي حين أن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار إلى الأعلى، فإن احتمال زيادة تدفق براميل النفط من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي يعيق التوقعات.