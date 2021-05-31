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تراجع وفيات كورونا اليومية في بريطانيا إلى حالة واحدة

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بينما تراجع مؤشر الوفيات اليومية إلى حالة واحدة.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3383 مقابل 3398 السبت و3240 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4487339.

 

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم وفاة واحدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 7 وفيات في بيانات السبت و6 وفيات يوم الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127782 شخصا.

 

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 39.379 مليون شخص، بينهم أكثر من 25.537 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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