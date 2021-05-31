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'ناصر للقيادة الدولية' تستقبل وفود القيادات الشبابية المشاركة في فاعليات الدفعة الثانية

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
بلال أحمد
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واصلت " منحة ناصر للقيادة الدولية " اليوم الاثنين، استقبال المشاركين في النسخة الثانية، التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمقرر إقامتها خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل تحت شعار « تعاون الجنوب جنوب ». 

ومن جانبه أشار حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، إلى مواصلة فريق عمل منحة ناصر للقيادة الدولية، استقبال الشباب المشاركين في فعاليات الدفعة الثانية من المنحة حيث وصل إلى القاهرة اليوم وفود شباب دول : تشاد، السعودية، المكسيك، توجو،،  افغانستان، مالاوي، رواندا، أذربيجان، غانا، بنجلاديش، فضلا عن الوفود الشبابية التي وصلت بالأمس من دول : الكاميرون، جنوب السودان، ليبيا، تونس، أوزبكستان، الصومال، زامبيا، فرنسا، المغرب، أوغندا، كينيا، تنزانيا، السودان، وجاري استقبال بقية القيادية الشبابية المشاركين في المنحة.

أضاف  "غزالي" أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 في القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم كما تعتبر أحدى آليات تنفيذ كل من ( رؤية مصر 2030 - المبادئ العشرة  لمنظمة التضامن الافرواسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – الشراكة الجنوب جنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار في الشباب - ميثاق الشباب الافريقي).

وتجدر الإشارة أنه تم تنفيذ الدفعة الاولي من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، والتي استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.

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