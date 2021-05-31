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ضبط تشكيل عصابي بحوزته 1,740 طن من مخدر البانجو في السويس

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى نقل وتهريب كميات من مخدر البانجو، من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجه على عملائهم بمحافظات الجمهورية مستخدمين فى ذلك سيارة نقل وسيارة ملاكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن السويس أمكن إستهداف وضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهم (سيارة نقل وسيارة ملاكى) فى كمين أعد لهم عقب عبورهم من الجهة الشرقية لقناة السويس بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهم (عدد 580 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 1،740 طن) مخبأة أسفل حمولة "رمل وزلط" بالسيارة النقل، وكذا (مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وإستخدامهم السيارتين فى النقل والتهريب

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6،090،000 - ستة مليون وتسعون ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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