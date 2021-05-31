استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لأجهزة حى العجوزة لرفع الإشغالات

Advertisements
استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لأجهزة حى العجوزة لرفع الإشغالات
الإثنين 31/مايو/2021 - 09:46 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شنت أجهزة حي العجوزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة تعديات المحال والمقاهى ومعوقات الحركة المرورية، وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين بشأن إنتشار المخالفات وتعديات الباعة الجائلين وضبط السيارات الغير مرخصة والسائقين دون السن.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تعمل جاهدة للقضاء على مختلف مظاهر العشوائية وتسهيل حركة المارة والمركبات بمختلف القطاعات في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع إنتشار والوقاية من مرض كورونا ومنع التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة أن الحملة شملت مناطق الطريق الأبيض والمعتمدية ومرسى محمود وأرض اللواء وعدد من الشوارع الجانبية والمتفرعات التى تم رصد مخالفات بها وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.
وجاء بالبيان الأولى لنتائج الحملة أنه تم مصادرة عدد 10 ترابيزات و10 موازين و 8 ثلاجات عرض و57 كرسى و3 مدرج خشبى و 3 فاترينة خشب و 5 إستاند وترول حديد و8 شمسيات و3 إستاند سلك و 2 عربة يد.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تعمل جاهدة للقضاء على مختلف مظاهر العشوائية وتسهيل حركة المارة والمركبات بمختلف القطاعات في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع إنتشار والوقاية من مرض كورونا ومنع التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة أن الحملة شملت مناطق الطريق الأبيض والمعتمدية ومرسى محمود وأرض اللواء وعدد من الشوارع الجانبية والمتفرعات التى تم رصد مخالفات بها وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.
وجاء بالبيان الأولى لنتائج الحملة أنه تم مصادرة عدد 10 ترابيزات و10 موازين و 8 ثلاجات عرض و57 كرسى و3 مدرج خشبى و 3 فاترينة خشب و 5 إستاند وترول حديد و8 شمسيات و3 إستاند سلك و 2 عربة يد.
Advertisements