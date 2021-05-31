استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لأجهزة حى العجوزة لرفع الإشغالات

شنت أجهزة حي العجوزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة تعديات المحال والمقاهى ومعوقات الحركة المرورية، وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين بشأن إنتشار المخالفات وتعديات الباعة الجائلين وضبط السيارات الغير مرخصة والسائقين دون السن.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تعمل جاهدة للقضاء على مختلف مظاهر العشوائية وتسهيل حركة المارة والمركبات بمختلف القطاعات في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع إنتشار والوقاية من مرض كورونا ومنع التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين.



وأوضح محافظ الجيزة أن الحملة شملت مناطق الطريق الأبيض والمعتمدية ومرسى محمود وأرض اللواء وعدد من الشوارع الجانبية والمتفرعات التى تم رصد مخالفات بها وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.





وجاء بالبيان الأولى لنتائج الحملة أنه تم مصادرة عدد 10 ترابيزات و10 موازين و 8 ثلاجات عرض و57 كرسى و3 مدرج خشبى و 3 فاترينة خشب و 5 إستاند وترول حديد و8 شمسيات و3 إستاند سلك و 2 عربة يد.

