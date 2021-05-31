أحمد موسى: تصريحات آبي أحمد عنترية لا يمكنه أن ينفذ منها شئ



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 4 أسابيع حتى موعد الملء الثاني لسد النهضة ولنرى آبي أحمد ماذا يمكنه أن يفعل في تلك المدة.



علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مختلف مناطق البلاد.وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا عنترية لا يمكنه أن ينفذ منها شيئا.