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500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشاريع المياه بالسودان

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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بحث وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه اليوم مع نيمادزيبو تاوفلا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول التي تضم السودان بالبنك الدولي، قضايا قطاع المياه بالسودان، بحضور مديرعام مياه الشرب والصرف الصحي المهندس هشام الأمير وعدد من المسئولين.

وقدم الجانب السوداني خلال اللقاء، الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الانتقالية لقطاع الرى وقطاع مياه الشرب و قطاع الموارد المائية، الى جانب احتياجات السودان في مجال بناء القدرات وتنفيذ المشاريع.

وتوقع هشام الأمير أن يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم اللآزم لبرامج قطاع المياه بالسودان قبل نهاية العام، مبينا ان البنك الدولي خصص لذلك مبلغ 200 مليون دولار لمياه الشرب و 300 مليون دولار لقطاع الرى والموارد المائية، موضحا أن وفد البنك الدولي بعد أن استمع الى الجانب السوداني سيعود الى واشنطن للبدء فى التحضير لهذه المشروعات.

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