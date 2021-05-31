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"تقنية الدمام" توقع مذكرة تفاهم لتقديم فرصة توظيف١٠٠ من خريجيها

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
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وقعت إدارة الكلية التقنية في الدمام؛ مع إحدى الشركات الصناعية الوطنية، مذكرة تفاهم لتوظيف 100 خريج في عدد من التخصصات التقنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال التوظيف المباشر.
وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أن المذكرة تأتي نتيجة ثمرة التواصل المستمر مع القطاع الخاص، والطلب المتزايد لخريجي الكليات والمعاهد التقنية من خلال توفير وإيجاد أفضل الفرص الوظيفية لهم، مشيرا إلى أن الوظائف تشمل 16 تخصصا تقنيا.

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