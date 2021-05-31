ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب بالإسكندرية (صور)

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران فلاي دبى القادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية وهلال طلعت رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوى رئيس قسم الامن الجمركي، فى الراكب م. م. حقيبه لاحد الركاب لوضعة جاكت علي العربه الخاصة بحمل الحقائب.



وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.



وتم تمرير حقائبه والجاكت علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كمال عبدالحافظ مأمور الفحص وإيهاب شوقي رئيس القسم تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفه.



وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من كارم محمود ومايكل نبيل مأمورى الحركة تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية وأيمن فوزى مدير التعريفة بحضور طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير اداره الأمن الجمركي، فتبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذى حاول الراكب إخفاؤه علي عربه تحميل الحقائب وبالكيس 28 هاتف محمول ماركه آيفون اشكال وأحجام وسعات مختلفة.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.



قرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.