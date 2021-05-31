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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 14,1 مليون جرعة

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 14,159,317 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 180 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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